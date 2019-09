Il santagatese De Blasio si ritira da corsa alla Casa Bianca The major:"Non è il mio momento, ma contiunerò a lavorare per un Partito che sia per i lavoratori"

Che fosse difficile, Ottopagine lo aveva preannunciato (leggi qui “Usa: De Blasio presidente? Secondo l'esperto “Zero Possibilità”), ora è ufficiale: Bill De Blasio non sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, né correrà ancora per esserlo.

Il sindaco di New York, infatti, ha annunciato il ritiro dalle primarie del Partito Democratico. The Major, di origine santagatese lo ha annunciato nel corso di una trasmissione della tv americana: “Mi sento come se avessi contribuito tutto il possibile a queste elezioni primarie e chiaramente non è il mio momento. Quindi porrò fine alla mia campagna presidenziale, continuerò il mio lavoro come sindaco di New York City e continuerò a parlare per i lavoratori per un Partito Democratico che stia per i lavoratori”.

Non ha sfondato De Blasio: i sondaggi non lo hanno mai portato al di sopra dell'1 per cento.