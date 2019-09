Gli studenti del De'Liguori puliscono Sant'Agata Nel "Clean Up Day" si sono dedicati alla pulizia di aree del centro saticulano

Grande entusiasmo e partecipazione tra i ragazzi del Liceo Classico dell'istituto De' Liguori di Sant'Agata de' Goti per " La giornata per l'ambiente", nei giorni in cui in tutto il mondo si è celebrato il "Clean Up Day".

L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Università Partenope, Legambiente ed il comune di Sant'Agata de' Goti.

Una giornata dove i ragazzi delle classi IV e V, si sono dedicati alla pulizia di alcune zone del centro saticulano, tra cui la famosa zona della Panoramica, punto di ritrovo per tantissimi giovani santagatesi.

Una giornata dedicata all'ambiente ed alla sensibilizzazione delle giovani generazioni, che rientra nell'ambito di un progetto d'istituto di educazione all'ambiente ed alla legalità, tema più che mai attuale dopo l'invito della giovane Greta Tumberg rivolto ai potenti della terra a fare qualcosa di concreto per la salvaguardia del pianeta.

Progetto fortemente voluto dalla dirigente del De' Liguori, Mariarosaria Icolaro e curato dalla professoressa Filomena Moscato e che continuerà durante l'intero anno scolastico.

"Siamo molto contenti per la grande partecipazione dei nostri ragazzi - ha dichiarato la Icolaro -. Questo è un percorso che rientra anche in un'attività, PCTO (ex ASL), di tutela dell'ambiente e del patrimonio del nostro territorio.

Il De' Liguori - ha concluso la dirigente - diventa sempre più un laboratorio educativo di "Cittadinanza", in un continuo dialogo con le istituzioni presenti sul territorio. Un plauso va fatto ai nostri ragazzi, che hanno compreso lo spirito della iniziativa e del progetto in generale. Loro rappresentano il nostro futuro, un futuro che non può e non deve essere messo in discussione in alcun modo".