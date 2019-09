IV° Raduno auto di interesse storico a Montefalcone Valfortore Organizzato per domenica 29 settembre da Club Ruote Storiche di Benevento, Pro Loco e Comune

Il Club Ruote Storiche di Benevento, guidato dal presidente Michele Benvenuto, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Montefalcone di Valfortore, ha organizzato per domenica prossima, 29 settembre, il IV Raduno di auto di interesse storico nel paese fortorino, al confine con la Puglia.

Previsto un folto numero di partecipanti, circa 30 attirati anche dalla visita guidata che si farà nel centro storico: dal campanile del 1700 ai ruderi del palazzo marchesale fino al suggestivo belvedere. Alcuni visiteraano anche il Museo della Civiltà Contadina “Cosimo Nardi”, il più grande in assoluto della Campania.

La giornata nel paese, guidato dal sindaco Michele Leonardo Sacchetti, inizierà in piazza con stands, musica live e tanto divertimento a cura della locale Pro loco, retta da Mario Lollo.

Di seguito il programma dell'evento:

Ore 8.30 adunamento di fronte alla Chiesa di San Gennaro (via Carducci) per i locali;

Ore 10.00 arrivo delle vetture a Montefalcone, e sistemazione delle stesse in piazza Medaglia d’Oro; registrazione dei partecipanti – colazione - apertura Stand gastronomici -visita guidata al Centro Storico;

Ore12.30 sosta pranzo presso il ristorante “Sensation”;

Ore 15.00 ritorno in Piazza Medaglia d’Oro e sistemazione delle vetture;

Ore 15.30 spettacolo musicale con musica live dei BLU NOTE;

Ore 17.00 Consegna di una Coppa ricordo al Sindaco Michele Leonardo Sacchetti e al Presidente della Pro Loco Mario Lollo. Seguirà premiazione alle prime tre vetture ritenute di maggior pregio da una Giuria. Infine la consegna di attestati di partecipazione a tutti i partecipanti da parte del Sindaco con menzione della vettura e dell’equipaggio; alle 18.30 Estrazione Lotteria e saluti di commiato.