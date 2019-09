Scuola sequestrata. Il Pd: "Appello alla responsabilità" Ruggiero: "Evitare in queste ore accuse reciproche anche in pubblica piazza e sui social"

“Rispetto ai gravi disagi che in queste ore famiglie e bambini stanno subendo per la chiusura temporanea della scuola elementare, siamo a fianco della popolazione e ringraziamo tutti coloro che si prodigano per la sicurezza delle strutture e per garantire il diritto alla studio dei nostri figli”. Così in una nota Diego Ruggiero, segretario democratici di Airola.

“Facciamo quindi un appello alla responsabilità alle forze politiche cittadine, soprattutto al sindaco e a tutti gli amministratori, maggioranza ed opposizione, ad evitare in queste ore accuse reciproche anche in pubblica piazza, sui social o a mezzo stampa.

Lo richiede il rispetto per il lavoro della magistratura inquirente – precisa Ruggiero - e soprattutto una situazione di forte disagio che non si sarebbe dovuta creare, specie con una scuola recentemente ristrutturata”.