Limatola, arrivano giochi per minori disabili Fondi regionali. Parisi "Azione di forte valenza sociale"

Grande soddisfazione per l'Amministrazione comunale di Limatola. L'Ente guidato dal sindaco Domenico Parisi, infatti, risulta destinatario di contributi per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità.

Il parco giochi cittadino, quindi, sarà presto arricchito del particolare intrattenimento.

“Il nostro Comune – spiega il Primo Cittadino – ancora una volta riesce a sfruttare la possibilità dei fondi esterni. Esprimo riconoscenza all'indirizzo degli uffici comunali che hanno consentito che la nostra istanza si piazzasse, nella graduatoria regionale, al primo posto tra quelle inoltrate dai paesi della provincia di Benevento. Si tratta di un'azione di forte valenza sociale - ha chiuso Parisi - che arricchisce le nostre realtà aprendole ai bisogni di chi vive in situazioni di difficoltà”