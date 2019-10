Pacevecchia, due auto in fiamme nella notte Il fuoco ha attaccato una Ford Kuga e una Citroen C1

Stavolta due, e nello stesso quartiere. Due auto che nella notte sono state attaccate dal fuoco a Pacevecchia. La prima è una Ford Kuga che il proprietario aveva lasciato in sosta in via De Martino. Quando l'allarme è scattato, sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme. Il loro lavoro è però proseguito poco dopo in via Einstein, dove il fuoco ha avvolto una Citroen C1. Avviate in entrambi i casi le indagini per stabilire la natura dei roghi.

Due episodi che allungano la lista degli incendi che 'illuminano' le notti a Benevento.