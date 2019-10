Lavori alla rete, nuova sospensione idrica L'intervento in contrada San Tommaso e San Silvestro, ecco quando e dove sarà sospesa l'erogazione

Lavori alla rete idrica, la Gesesa comunica la sospensione dell'erogazione idrica nelle zone interessate dall'intervento. In particolare, in una nota dell'azienda che si occupa del servizio viene precisato: "Gesesa a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in contrada San Tommaso e contrada San Silvestro del Comune di Sant’Agata De’ Goti, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 8 alle ore 12 di martedì 29 ottobre 2019, nella seguenti zone: Cerreta, S. Tommaso, località Paolini, Canfora, Cologna, Piscitella, Corvi, Piantito, Tuoro Scigliato, S. Silvestro, Migliara, Ischitella, Bosco Cupo, Monteleone, Piana del Mondo, Presta lato Chiesa, Fagnano e Soviano".