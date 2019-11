La scuola di Apollosa esempio di innovazione e star della tv Il nuovo edificio ha conquistato l'attenzione delle telecamere del tg di Rai Uno

I riflettori del Tg1 si sono accesi sulla nuova scuola media di Apollosa “Giacomo Leopardi”. Il servizio, andato in onda nelle edizione di ieri delle 13.30 e realizzato dalla giornalista Felicita Pistilli, ha messo in risalto l’innovazione della scuola

realizzata con un’architettura all’avanguardia.

“La nuova scuola - come ha spiegato ai microfoni del Tg1 l’architetto beneventano Giammarco Coviello del team tecnico guidato dall’ing. Pasquale Narciso - è moderna e autosufficiente con aule dotate di pareti scorrevoli che le trasformano in spazi adatti ad attività extra scolastiche, oltre a 2 laboratori uno di musica ed uno di informatica.

La luce, attraverso le ampie vetrate, si irradia in tutto l’edificio al punto da creare un rapporto interno-esterno senza soluzione di continuità; la sensazione è di trovarsi a far lezione in giardino: un nuovo modo di concepire la scuola, aperta sul mondo”.

La vecchia scuola è stata abbattuta perché non adeguata sismicamente ed ha fatto spazio ad un vero gioiello di ingegneria e architettonica consentendo anche un risparmio in termini di consumi in bolletta per il piccolo centro sannita così come ha

sottolineato il sindaco di Apollosa Marino Corda “Recuperare circa 10mila euro per il fabbisogno della scuola significa tanto per un piccolo comune e ci siamo riusciti grazie ad una architettura finanziata dalla comunità europea per il tramite della

Regione Campania”.

Il nuovo edificio è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità di Apollosa e non solo così come ha spiegato nel corso del servizio la Dirigente Scolastica Rosa Tangredi “Da parte nostra ci stiamo impegnando per consentire ai nostri ragazzi di rimanere nelle zone di origine”.

Una scuola, ha evidenziato il Tg1, che può essere un incentivo a restare nelle zone interne, ma anche un centro di aggregazione per attività che vanno oltre la didattica.