Trasloco Carabinieri Airola. Maglione: confido operato comune "Necessario mantenere sede"

“Mantenere la sede per la Stazione dell’Arma dei Carabinieri ad Airola è necessario e l’amministrazione comunale deve mettere in campo tutte le sue energie per evitare la perdita del presidio".

Così il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione che prosegue: "In tal senso apprendo con favore la dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente, a eseguire eventuali adeguamenti strutturali, per rispondere ai parametri stabiliti dal Ministero. Ben vengano anche le proposte dei proprietari di immobili, purché siano in possesso dei requisiti richiesti della Prefettura. La Stazione dei Carabinieri di Airola, oltre a rappresentare un presidio di sicurezza per il territorio, è parte integrante del tessuto sociale e il suo mantenimento in città deve essere una priorità per l’amministrazione. Sono fiducioso e credo che le autorità preposte sapranno trovare il punto di caduta più opportuno”.