Il Generale Stefanizzi a San Leucio con sindaco e scolari La visita del Comandante della Legione Carabinieri Campania

Questa mattina il Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi Comandante della Legione Carabinieri Campania, ha fatto visita al comune di San Leucio del Sannio ed è stato ricevuto dal sindaco Nascenzio Iannace, dall'amministrazione comunale e dal Comandante della locale stazione dei Carabinieri Maresciallo Vincenzo Solla. Agli stessi ha espresso il suo apprezzamento per l’attività svolta sottolineando l’importanza di garantire alla popolazione la massima sicurezza, richiamando i valori etici per i quali l’Arma è divenuta punto indiscusso di riferimento per le comunità, anche le più piccole e disseminate sul territorio auspicando una sempre maggiore collaborazione tra comune e arma dei Carabinieri. Un'incontro molto interessante, nel corso del quale sono stati trattati, inoltre, argomenti vari, dalla politica nazionale a quella locale, allo sport.

Il generale ha poi voluto porgere il suo saluto alla comunità scolastica di San Leucio del Sannio. Prima di visitare "palazzo Zamparelli", ha, infatti, voluto intrattenersi con i piccoli allievi, scambiando qualche simpatica battuta