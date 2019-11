Randagismo, un incontro per discutere del problema L'appuntamento a San Giorgio La Molara, alle 10.30

“Importante appuntamento domenica mattina 1 dicembre a San Giorgio la Molara alle ore 10,30 con 'Problema randagismo analisi, esperienze, azioni' da mettere in campo per affrontare insieme senza critiche ma in modo costruttivo il problema dell'annosa criticità di animali senza padrone, abbandonati troppo spesso alla pura sensibilità del volontario, un impegno a carico della collettività, in un momento di reale difficoltà di accesso a fondi, anche per le Pubbliche Amministrazioni.

Un’analisi attenta delle modalità di gestione del randagismo con particolare attenzione per la riproduzione dissennata, a sostegno della sterilizzazione controllata e la microchippatura sempre più spesso invocata dalle associazioni più attente alla tutela degli animali”.

L'incontro promosso dall'associazione Amici del cane, pelosetti in adozione San Giorgio La Molara Odv gode del patrocinio del Comune e si terrà alle 10.30 presso l'Auditorium in piazza San Pietro.