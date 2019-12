Paupisi, c'è il Natale green con l'albero dei selfie Il paese si prepara al Natale con due novità: 80 abeti rossi e filodiffusione musicale

Sarà un Natale green quello di Paupisi che lavora all’Accensione dell’albero dei Selfie con un suggestivo spettacolo piromusicale. La manifestazione si terrà domenica 8 dicembre in piazza IV Novembre alle ore 20. In paese, però si inizia già a respirare il clima natalizio. Novità assoluta di quest’anno è stata quella di abbellire il paese con addobbi particolari. 80 abeti rossi si stanno installando e decorando nel paese insieme alle luminarie e al mega albero di 12 metri che renderanno magico il “Natale Green” a Paupisi. Un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e le attività commerciali del paese che ha lo scopo di sensibilizzare e che tiene conto della salvaguardia del verde e del decoro cittadino.

L’intento è quello di trasformare il paese in una suggestiva galleria verde. Si tratta di 80 abeti naturali di circa tre metri alti, addobbati con le luci della festa e collocati in tutto il centro del paese. Gli abeti sono stati adottati dalle attività commerciali e saranno ripiantati nei giardini privati o in aiuole pubbliche dopo le festività natalizie. L’atmosfera magica del Natale sarà arricchita, inoltre, dall’installazione della musica natalizia in filodiffusione che ogni sera porterà un’aria di festa in tutto il centro del paese.

“Paupisi si presenterà bellissimo e sarà una soddisfazione per tutti” - ha detto il presidente della Pro Loco di Paupisi Dario Orsillo che si è soffermato in particolare sull’importanza dell’aspetto del paese in questo particolare periodo ed evidenziando anche l’ottimo lavoro svolto insieme a tutti i soggetti interessati. “Quest’azione – ha rilevato il presidente Orsillo – è stata resa possibile grazie alla volontà di 80 attività commerciali di adottare un abete, ai volontari che stanno decorando gli alberi ma pure alla totale disponibilità dell’amministrazione comunale che ha contribuito a rendere più bello il paese con l’installazione delle luminarie. Quest’iniziativa che vuole contribuire a valorizzare il nostro paese – ha dichiarato ancora Orsillo – testimonia come sinergia e cooperazione, tra imprese, attività commerciali, associazioni e istituzioni, siano una premessa fondamentale per giungere a risultati importanti a beneficio del tessuto produttivo e sociale dell’intero territorio. Un ringraziamento speciale va all’azienda Artistica srl che ha contribuito ad allacciare la corrente elettrica alle luci poste sugli 80 abeti. Il tutto per offrire a Paupisi, ai suoi concittadini e a chi visiterà il nostro paese un mese di dicembre e un inizio del nuovo anno ricco di emozioni e suggestioni”. Da qui le conclusioni di Orsillo: “Aspettiamo in tanti l’8 dicembre per assistere ad un meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio e all’accensione dell’Albero dei Selfie”.