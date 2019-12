Dugenta: al via "Accendiamo il Natale" Si parte con le manifestazioni natalizie

Prendono il via, come da tradizione domenica, giorno dell’Immacolata, le iniziative in vista del Santo Natale. Anche quest’anno l’amministrazione Di Cerbo si è mobilitata, organizzando una emozionante e trascinante serata che coinvolgerà l’intera comunità locale. L’intento è quello di passare piacevoli momenti insieme nella più classica e piacevole memoria natalizia. “Accendiamo il Natale”, è questo il “magic moment” di domenica. Tutto l’evento ruoterà proprio attorno all’accensione delle luci dell’imponente Albero posizionato nella centralissima Piazza Unità d’Italia. Appuntamento alle ore 18 con una giornata ricca di grandi emozioni. Si parte, infatti, con lo spettacolo di zampogne che intoneranno melodie natalizie, contemporaneamente il cielo sarà conquistato da uno spettacolo di fuochi. I presenti potranno degustare del buon vino novello accompagnato dalle caldarroste. Per i più piccoli, invece, tantissimo zucchero filato ed una pioggia di popcorn. Ma le sorprese per i bambini continuano con l’esibizione del “Circus on the Street”.

Ma il cartellone natalizio, che si preannuncia ricco e coinvolgente, è pronto ad offrire altri eventi. L’amministrazione ha concesso alla cooperativa sociale Dis@bilmente Onlus il patrocinio per la manifestazione natalizia "Divers@rte", con la collaborazione con l'Asd Loca Dance e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Da Vinci, che andrà di scena lunedì 23 dicembre prossimo presso il centro polivalente Giancarlo Siani.

“Daremo il via libera tutti assieme al periodo delle feste, al quale l’amministrazione contribuirà con una lunga serie di iniziative e di attrazioni. Anche quest’anno abbiamo pensato a qualcosa di particolare, sia nella realizzazione dell’albero e delle luminarie, sia nello spettacolo che accompagnerà l’ormai tradizionale appuntamento dell’accensione. Per dare il via alla magica atmosfera natalizia abbiamo pensato di riscoprire la simpatica tradizione del vino novello e delle castagne, ma anche offrire ai più piccoli un grande momento di emozionante condivisione”. Dichiara il primo cittadino Clemente Di Cerbo.