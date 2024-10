Ceppaloni, al via la sterilizzazione gratuita di 55 cani contro il randagismo Bisognerà compilare un apposito modulo disponibile online sul sito del Comune

Al via a Ceppaloni un importante progetto per la sterilizzazione gratuita di 55 cani, con l'obiettivo di contrastare il randagismo e garantire una migliore qualità della vita sia per gli animali che per i cittadini. L'iniziativa, approvata con Delibera di Giunta, è stata resa possibile grazie a un contributo della Regione Campania.

Il progetto, nel dettaglio, prevede la sterilizzazione di 45 cani femmine e 10 maschi, che verrà effettuata dalla dottoressa Filomena Mazzone presso la sua clinica. Gli interventi cominceranno il 25 novembre 2024 e saranno gratuiti per i cittadini residenti nel Comune di Ceppaloni.

Per aderire al progetto, bisognerà compilare un apposito modulo disponibile online sul sito del Comune. La domanda, completa di un documento di riconoscimento e del codice fiscale, dovrà essere presentata entro e non oltre il 21 novembre 2024, consegnandola direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviandola tramite PEC. È importante rispettare i termini previsti: le richieste incomplete o presentate dopo la scadenza non saranno considerate.

Le domande saranno valutate in ordine di arrivo e verrà stilata una graduatoria separata per cani maschi e femmine. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Ceppaloni, e le domande in esubero rispetto al numero previsto potranno subentrare in caso di rinunce.

“La sterilizzazione degli animali domestici – spiega l’assessora con delega alle Politiche Sociali e al Randagismo, Francesca Calabrese - è uno strumento fondamentale per il controllo del randagismo. Attraverso questo progetto non solo possiamo prevenire nascite incontrollate, che spesso portano all'abbandono, ma contribuiamo anche a migliorare la salute dei nostri cani, rendendo la convivenza tra cittadini e animali più serena e sicura. I proprietari dei cani che aderiranno all’iniziativa - prosegue l’assessora Francesca Calabrese - dovranno garantire che i loro amici a 4 zampe siano regolarmente microchippati e iscritti all'anagrafe canina, e che si tratti di un solo cane per nucleo familiare, come previsto dal Regolamento regionale. Una volta ammessi al progetto, gli interessati dovranno prendere appuntamento con la dottoressa Mazzone per l’intervento”.

“L'Amministrazione Comunale - ha aggiunto il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo - è fortemente impegnata nel promuovere iniziative che coniughino la tutela degli animali e la sicurezza della nostra comunità. Grazie al contributo della Regione Campania, speriamo che sempre più cittadini partecipino attivamente a questo progetto, che mira non solo a ridurre il numero di cani abbandonati, ma anche a rafforzare il senso di responsabilità sociale e collettiva”, ha concluso il Sindaco, Claudio Cataudo.