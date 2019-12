Le tradizioni natalizie nel territorio della Transumanza Ieri il via alla manifestazione a Castelpagano

“Le tradizioni natalizie nel territorio della Transumanza”, si è inaugurata ieri a Castelpagano alla presenza del Presidente della Provincia di Benevento e Sindaco di Santa Croce del Sannio, Antonio Di Maria, la manifestazione promossa dai Comuni di Castelpagano e Santa Croce del Sannio, con la partecipazione della Provincia e della Camera di Commercio.

La manifestazione, che occupa tutto il week end della Immacolata nei due bellissimi centri storici, costituisce un evento innovativo nel circuito ormai consueto dei “mercatini di Natale”: infatti, il Cartellone degli eventi punta soprattutto alla valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali, monumentali e storici locali grazie ad una vera e propria rete di rapporti tra i centri vicini curati da Soggetti pubblici e privati.

Il Presidente Di Maria, infatti, aprendo la manifestazione nella piazza del Palazzo ducale di Castelpagano ha dichiarato: “Si inaugura stasera un percorso che vuole portare alla attenzione di un vasto pubblico la dimensione straordinaria ed affascinante dei piccoli centri di Castelpagano e Santa Croce ricchi di tanta bellezza. L’offerta che questi Borghi propongono è variegata e di altissima qualità e viene sostenuta da una grande sinergia istituzionale che vede impegnati Camera di Commercio e soggetti privati nella proposizione di tante opzioni di elevato valore turistico, ambientale e culturale. È bellissimo, poi, che in questa circostanza vengano aperti al pubblico tanti Palazzi storici come, ad esempio, il Palazzo Ducale a Castelpagano e il Palazzo di Giuseppe Maria Galanti a Santa Croce del Sannio. Quella di stasera qui a Castelpagano e a Santa Croce del Sannio io auguro, nella mia qualità di Presidente della Provincia di Benevento, possa essere il modello di un nuovo tipo di intervento pubblico-privato a favore delle comunità tutte delle aree interne”.

Il sindaco di Castelpagano e Consigliere provinciale Giuseppe Bozzuto, dal canto suo, ha dichiarato: “Questo programma per la Festa della Immacolata vede coinvolti insieme, per la prima volta, due Comuni vicini che uniscono le proprie forze e le proprie migliori energie, con la preziosa cooperazione della Camera di Commercio, per offrire al visitatore opzioni di qualità per trascorrere il tempo libero ed il soggiorno in serenità riconquistando i sapori, la cultura e i valori tradizionali alla base della nostra storia. Il percorso del Regio Tratturo, che così profondamente e così incisivamente ha attraversato la storia stessa di questi territori, arricchendo i nostri avi, diventa oggi lo strumento per una riscoperta della civiltà delle aree interne”.