Giovani e lavoro, focus a Sant'Angata dei Goti L'iniziativa dedicata al tema: “Competenze e professionalità al servizio delle imprese del Sannio”

“Competenze e professionalità al servizio delle imprese del Sannio”, sarà il tema al centro del seminario promosso dai centri per l'impiego della provincia di Benevento che si svolgerà il prossimo 11 dicembre alle 10 presso la sala “cinema Italia” a Sant’Agata de’Goti.

"L’evento - sottolineano gli organizzatori - si inserisce all’interno dell’Employers’ Day 2019, iniziativa lanciata dalla Rete europea dei servizi pubblici per l’impiego (Pes Network) e condivisa a livello europeo, volta a favorire l’incontro tra i servizi pubblici per l’impiego e le imprese. Le Regioni e i centri per l'impiego di tutta Italia organizzeranno, con il coordinamento nazionale di Anpal e il coinvolgimento attivo della rete Eures, eventi di vario genere per promuovere i servizi pubblici per l'impiego presso le aziende e offrire concrete occasioni di lavoro a cittadine e cittadini. La quarta edizione si terrà in contemporanea con la European Vocational Skills Week dedicata all'istruzione e formazione professionale e in partenership con la rete Eures e ruoterà sul tema: 'I Centri per l’impiego offrono il servizio che ti trova la persona giusta', sintetizzato nel claim: 'Competenze e professionalità al servizio della tua impresa'".

L’obiettivo dell’evento del 11 dicembre è, quindi, quello di "creare un link tra imprese e servizi pubblici per il lavoro, al fine di mettere in luce i fabbisogni formativi ed occupazionali delle aziende e di far conoscere alle stesse i servizi pubblici per l’impiego, in particolare relativamente alle attività di preselezione a favore di imprese e datori di lavoro in tutte le fasi correlate: dall’intercettazione della domanda (marketing e promozione), all’attenta decodifica del fabbisogno occupazionale, alla definizione di rose di candidati in possesso di competenze coerenti con il bisogno espresso sino alla consulenza ai datori nella fase di inserimento, al follow-up operato dal centro per la continuità professionale e lo sviluppo continuo dei candidati inseriti, sottolineando la gratuità del servizio offerto".