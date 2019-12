Dal cioccolato ruby alla storia del croccantino In piazza Vicidomi spazio al 'croccantino live'

Nella suggestiva cornice di piazza Vicidomini a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, spazio al 'Croccantino live' con la realizzazione in diretta del famoso dolce tipico da sempre amato da grandi e piccini.

Una dimostrazione a cura di Alfonso Fiorelli dell'azienda 'La provenzale' che in occasione della diciannovesima edizione della 'Festa del torrone e del croccantino' ha realizzato il famoso croccantino davanti ai tanti ospiti della manifestazione.

L'occasione per scoprire i segreti del dolce caratteristico di San Marco dei Cavoti, ma anche per scoprire storia e tradizione del territorio. Tanta la curiosità tra i visitatori della kermesse che hanno potuto così assistere a tutte le fasi della realizzazione del famoso croccantino “realizzato ancora oggi - ha spiegato Alfonso Fiorelli - con il tegame in rame in cui viene lavorato l'impasto di zucchero e miele”.

Un procedimento che richiede grande attenzione e che consente pochissimo tempo per la lavorazione. Fondamentale infatti il discorso relativo alle temperature: “Ed è questo uno dei motivi per cui il croccantino è nato a San Marco, proprio perché le temperature consentivano già nel mese di settembre di poter lavorare il cioccolato”.

Ma per la festa del torrone e del croccantino Fiorelli ha voluto presentare una gustosa novità: il croccantino realizzato con cioccolato ruby, cioccolato dal caratteristico colore rosa. Come evidenziato da Federico Fiorillo, matre cioccolatiere, che ha illustrato ai visitatori le caratteristiche di questo cioccolato rosa e le sue peculiarità. Infine spazio alla degustazione per la gioia di grandi e piccini.