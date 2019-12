Domani ad Arpaia si presenta "La nostra Terra" Il programma natalizio del comune caudino

Si terrà domani Venerdi 13 dicembre alle ore 16.00, presso la Casa Canonica ad Arpaia, la conferenza stampa di presentazione del progetto “La Nostra Terra ∞ Narrazioni”, progetto che si articola in svariati appuntamenti durante l’anno, che partiranno con un corposo e variegato calendario di eventi per sugellare la magia del periodo natalizio che già nell’aria si avverte. Il comune di Arpaia è beneficiario del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, fondo della Regione Campania che finanzia strategicamente la rigenerazione urbana e le politiche per il turismo e cultura e che mira alla rivitalizzazione dei territori, attraverso la loro progettualità e capacità di creare ed offrire eventi di promozione delle tradizioni e delle risorse locali. L’amministrazione comunale tutta, con in testa il suo sindaco Dott. Pasquale Fucci, sono lieti di presentare agli operatori della stampa e al pubblico, il contenitore di “La Nostra Terra ∞ NarrAzioni”, ovvero il racconto itinerante che si svolge nella comunità di Arpaia e racchiude, oltre ad organizzarle a reticolo, le proposte e le iniziative della sua comunità che ambiscono, grazie a risorse incentivanti e vitali come quelle regionali, a traghettare l’immagine delle aree interne e della Campania in Italia e all’estero. L’obiettivo principale è quello di incentivare ed attrarre un turismo “diligente”, gioviale, disposto a scoprire e non solo ad attraversare realizzando accordi e partenariati inclusivi e scambi commerciali che possano assicurare nel futuro la sostenibilità della capacità progettuale proposta, attraverso un affondo multiculturale nella storia, nei mestieri, nelle tradizioni, negli “odori e nei sapori” della nostra terra.