Babbo Natale ai bimbi del nido, l'iniziativa in Valle Telesina Il programma degli eventi a Puglianello, Melizzano e Telese Terme

"Per i bambini degli asili micro nido della Valle Telesina arriva Babbo Natale". Tutto pronto dunque per l'iniziativa promossa dalla "cooperativa sociale 'La Meridiana' di Benevento - spiegano gli organizzatori - a cui l’Ambito sociale B04 di Cerreto Sannita ha affidato il servizio per tutto l’anno scolastico 2019/2020 dei micro-nido d’infanzia nei comuni di Melizzano, Puglianello e Telese Terme. Questo il programma della giornata di martedì 17 dicembre: Puglianello (ore 10.30): l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Maria Rubano, presenzierà all'incontro di Babbo Natale con i bambini che frequentano il micronido "Elena Sica" e i loro genitori. Babbo Natale consegnerà ai bambini il regalo offerto dalla cooperativa (libri tattili utili alle attività scolastiche), cui seguirà un buffet per lo scambio di auguri natalizi. Melizzano (ore 12): Babbo Natale consegnerà il regalo ai bambini del micronido 'L'Arcobaleno' che consiste in uno scivolo e una borsa con 100 palline di plastica colorate per la piscina dei giochi. Il giorno seguente il Sindaco di Melizzano Rossano Insogna e l'Assessore alle Politiche Sociali Armando Valle alle ore 10 incontreranno i genitori per gli auguri di Natale. Seguirà un buffet offerto dalla cooperativa. Telese Terme (ore 15:30) Babbo Natale donerà ai bambini del micronido 'L’Abbraccio' una cucina da gioco. Allo scambio di auguri con i bambini e con i loro genitori parteciperanno il Sindaco Pasquale Carofano e l’Assessore Gianluca Serafini".