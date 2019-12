Maltempo, Puglianello senza corrente: "Generatore in arrivò" La lettera del sindaco ai cittadini per aggiornare la popolazione sulle difficoltà in paese

Dalla viabilità all'energia elettrica, sono molteplici le difficoltà segnalate a Puglianello nel Sannio dal sindaco Francesco Maria Rubano che in una lunga lettera rivolta ai cittadini e pubblicata sulla pagina Facebook del comune sottolinea:

"I disagi causati dal maltempo sono molteplici. Per quanto riguarda l’assenza di energia elettrica, siamo in continuo contatto con la Prefettura e la struttura operativa dell’Enel per sollecitare la urgente riattivazione, considerata la presenza sul nostro territorio anche del Centro di Igiene mentale. A breve dovremmo avere un concreto riscontro. A tal riguardo, abbiamo segnalato anche i disagi che stanno subendo le attività di ristorazione e commerciali, oltre che i cittadini in generale.

Intanto, in breve tempo , sono state liberate le arterie stradali bloccate dalla caduta di alberi, consentendo il transito e la sicurezza delle stesse". Ed aggiunge: "Attualmente è in corso un sopralluogo congiunto con il Genio Civile presso l’azienda agricola e le abitazioni ivi ubicate, fortemente compromesse dalla esondazione del fiume Volturno. Domani mattina, inoltre, effettueremo un ulteriore sopralluogo presso l’area Volturno con i funzionari competenti dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

L’Amministrazione Comunale tutta e i dipendenti incaricati, stanno operando con tempestività tentando di mitigare le serie difficoltà presenti sull’intero territorio provinciale.

Ringrazio gli uffici della Protezione Civile della Regione Campania per la sensibilità e la competenza mostrata sulle problematiche segnalate.

Esprimo solidarietà anche ai Sindaci dei comuni limitrofi, Amorosi e Faicchio unitamente alle rispettive popolazioni, per le analoghe emergenze che stanno vivendo.

Per eventuali ed ulteriori segnalazioni, l’Amministrazione Comunale rinnova la doverosa e fattiva disponibilità". Intanto sempre in queste ore il comune ha provveduto ad aggiornare sulle operazioni in corso: "La Struttura operativa dell’Enel ha appena informato il Sindaco che tra 45 minuti circa, sarà installato un generatore di corrente in Piazza Municipio. Si è data priorità a quell’area per consentire ai pazienti ricoverati preso il Centro di cure mentali, di ricevere le necessarie ed inderogabili attenzioni assistenziali e sanitarie. A breve arriverà un secondo generatore per consentire il soccorso di energia all’intero territorio".