Sant'Agata de' Goti: III appuntamento con "Presepe Alfonsiano" Animera` il centro storico del borgo sannita dal 3 al 5 gennaio

E` ispirato all’omonimo e celebre canto alfonsiano scritto in lingua napoletana nel 1754 il presepe vivente ideato e prodotto dalla Societa` Operaia di Mutuo Soccorso, che animera` il centro storico del borgo sannita dal 3 al 5 gennaio 2020.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, c’e` grande attesa per questa manifestazione solenne raffigurante la nascita di Gesu` in cinque scene dislocate tra vicoli e piccole piazze, partendo dalla creazione del mondo ambientata nel cortile dell’Episcopio in Piazza Umberto I. Ed e` proprio da li` che i visitatori saranno accolti e accompagnati lungo il percorso fatto di scenografie, costumi, canti e testi suggestivi e coinvolgenti.

Un grande dispiegamento di forze e` stato necessario per la realizzazione di questo importante evento: preziose e fondamentali, infatti, le collaborazioni con i gruppi del territorio tra cui l’Associazione culturale Tha`lia Ets, la parrocchia S. Maria Assunta in Cattedrale, l’I.I.S. A.M. de’ Liguori, l’Associazione culturale Hilmare` e ancora attori e volontari.

"Siamo onorati di rinnovare questo appuntamento biennale che sta diventando una tradizione. E` la nostra stessa cultura ad offrire spunti per realizzare eventi tipicamente santagatesi: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e` stato nostro vescovo, il centro storico di Sant’Agata si puo` considerare una scenografia ‘a cielo aperto’. Partiamo avvantaggiati, ma e` doveroso sottolineare che senza l’impegno e la passione di tutti i partecipanti, questa manifestazione non sarebbe possibile." Cosi` il Presidente della S.O.M.S. Antonio Piscitelli, impegnato a coordinare tutte le forze in campo.

La manifestazione, realizzata anche con il patrocinio morale del Comune di Sant’Agata dei Goti, avra` luogo il 3, il 4 e il 5 gennaio a partire dalle 16:30 da Piazza Umberto I.