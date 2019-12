Alla scoperta de' 'I Tesori dell'Annunziata' con il Qr-code L'iniziativa che punta alle nuove tecnologie per promuovere le opere d'arte della chiesa

Verrà presentato sabato 28 dicembre alle 19 nella monumentale chiesa della Santissima Annunziata il progetto della Pro Loco di Airola dal titolo “I Tesori dell’Annunziata”, che mira a promuovere le tante opere d’arte presenti nella chiesa, attraverso le moderne tecnologie, come nel duomo di Milano, nella Basilica di San Marco a Venezia o in Santa Croce a Firenze.

"In particolare - spiegano gli organizzatori - l’utilizzo del “QR code”, accanto all’opera d’arte, consentirà dal cellulare di acquisire informazioni testuali e video relativi a gran parte dei dipinti. Una paziente ricostruzione, frutto di un lavoro di equipe durato sei mesi realizzato su salde basi di professionale esperienza. Il commento dei video è affidato alla consulenza artistica di Ettore Ruggiero, Conservatore dei Beni Culturali, e storica, di Enzo Napolitano, docente di Storia all’Istituto Superiore Lombardi, mentre la realizzazione tecnica è il risultato di un impegnativo studio per immagini diretto da Domenico Ruggiero, cui hanno collaborato Tony Maglione, Luca Ruggiero e Lorenzo Ruggiero. Guiderà il pubblico lungo il percorso alla scoperta dei tesori dell’Annunziata l’attore Doriano Rautnik, il quale illustrerà in diretta le procedure per utilizzare al meglio la moderna tecnologia del QRcode".

“D'ora in poi – spiega il presidente della Pro Loco di Airola, Ettore Ruggiero - chiunque potrà visitare e comprendere, sempre e ovunque, grazie al "QR code" le meraviglie custodite in questa chiesa. Niente di più facile, per condividere l’amore per le testimonianze del passato e diffondere la conoscenza della bellezza dell’arte. Desidero ringraziare il Parroco della SS.Annunziata, don Liberato Maglione, per la sua preziosa collaborazione e disponibilità”.