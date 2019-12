Mille e una nota ricorda la Preside Cirillo La seconda uscita della stagione concertistica di Airola con la maestria di Iannone

Una seconda da applausi, da "sold out". Scandita dalla maestria di Pasquale Iannone, eccellenza del pianoforte. E dal ricordo di Marilina Cirillo, Dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione superiore Lombardi, improvvisamente e prematuramente scomparsa, cui è stata dedicata la serata concertistica di sabato. Seconda uscita della stagione targata "Mille e una nota", scuola guidata dal Maestro Anna Izzo. Dopo la "prima", ancora una volta un Teatro comunale di Airola colmo in ogni ordine di posto. Motivo artistico di assoluto livello con Iannone che ha deliziato la platea. Ma è inevitabile il ricordo della Cirillo, richiamata dai discorsi di Anna Izzo, da un omaggio floreale depositato sulla poltrona che a lei era riservata e dallo stesso Iannone che le ha dedicato "Schubert Kupelwieservalzer". "Questa sera - queste le parole che Anna Izzo ha letto durante la serata al cospetto dei presenti - dedichiamo questo concerto ad una donna speciale, unica e fondamentale non solo per l'associazione Mille e una Nota ma per l'intera comunità. In platea prima fila c'e un posto riservato per lei, come sempre...perché io so che quella poltrona non è vuota. Mi solleva sapere di averla ringraziata tantissime volte e cercato a mio modo di farle capire quanto grande fosse la sua esistenza. Ma non è mai abbastanza quantificare un'anima grande come la sua… Siamo qui per renderle omaggio con questo concerto dove su ogni singola nota riecheggerà il suo nome. Dolcissima dottoressa Marilina Cirillo - ha proseguito la guida di "Mille e una nota" - io non avrò mai abbastanza parole giuste per descriverla perché lei è e resterà per tutti noi una perla rara esempio da seguire e ricchezza da emulare". Ad assistere alla serata anche il sindaco Michele Napoletano, l'assessore Angelina Capone ed il vicesindaco Carmine Influenza.