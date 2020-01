Interruzione idrica per un guasto a Sant'Agata Alcune zone senz'acqua a causa di una perdita

LA Gesesa con una nota comunica che nelle prime ore del mattino è stata riscontrata una perdita 'importante' su una condotta nel comune di Sant’Agata de Goti, che sta provocando disservizi nell’erogazione del servizio idrico nelle seguenti zone: Loc. Santa Croce, Restinola e Sant’Anna.

Gesesa si scusa per i disagi arrecati alle utenze e ricorda, inoltre, che é sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web gesesa.it .