Il comandante provinciale dell'Arma in visita a Calvi Il colonnello Passafiume e il comandante della Stazione di San Giorgio, De Luca, in Comune

Ieri mattina, presso il Municipio di Calvi si è tenuta la visita istituzionale del Comandante Provinciale di Benevento dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Germano Passafiume. L’Ufficiale, accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, Luogotenente Corrado De Luca, è stato accolto in Comune dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale di Calvi. Durante la visita sono state affrontate varie questioni e posto sul tavolo diverse idee e progetti legati alla sicurezza del territorio. “ A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità di Calvi - ha dichiarato il sindaco di Calvi - ho ringraziato il Colonnello Passafiume per la cordiale visita istituzionale che dimostra la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri al territorio. Un incontro che - ha precisato l’avvocato Armando Rocco - rafforza la sinergia e la collaborazione tra le Istituzioni che è fondamentale per garantire sicurezza e legalità. Abbiamo confermato il massimo impegno dell’Amministrazione Comunale a dialogare e confrontarsi costantemente con l’Arma nell’ambito dell’impegno comune a favore del territorio e della cittadinanza. Desidero ringraziare - ha concluso il primo cittadino - l’Arma dei Carabinieri ed in modo particolare il Comandante De Luca e tutto il personale della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio per lo sforzo che quotidianamente pongono in essere per garantire la tutela e la sicurezza della nostra Comunità. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno donato al Comandante Provinciale dei Carabinieri , Colonnello Germano Passafiume, due volumi sulla storia di Calvi.