Scomparsa dell'assessore Mele, il cordoglio di Sant'Agata Il sindaco Piccolo: “Metteva l’anima in ogni cosa in cui credeva. Vicini a comunità di Limatola”

Il sindaco e l’amministrazione comunale della città di Sant'Agata de' Goti sono profondamente addolorati per la scomparsa della dottoressa Assunta Mele, assessore del Comune di Limatola.

Il suo serio impegno nella vita sociale e nelle Istituzioni l’hanno resa stimata e apprezzata dai tanti che l’hanno conosciuta.

“Metteva l’anima in ogni cosa in cui credeva” – ha dichiarato il sindaco, Giovannina Piccoli – “Era una donna combattiva e lo è stata fino alla fine; non si è mai sottratta al confronto né ha mai tentennato nel dire quello che pensava. Un bell’esempio di donna. La famiglia ne sarà fiera e noi la ricorderemo sempre con rispetto.”