Covid19, il sindaco Piccoli: "Tenere alta l'attenzione" L'appello del primo cittadino di Sant'Agata de' Goti

Il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Giovannina Piccoli, si rivolge, ancora una volta, ai cittadini con ulteriori raccomandazioni e con un preciso invito a tenere alta l'attenzione per evitare la diffusione del contagio: “Sappiamo - sottolinea il sindaco Piccoli - che stiamo vivendo una condizione inimmaginabile e difficile da affrontare da tanti punti di vista. La preoccupazione per la salute si somma alle ulteriori difficoltà che le famiglie si vedono costrette ad affrontare, in particolare a causa dell’interruzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, non dobbiamo distogliere l’attenzione dalla necessità primaria, che è quella di opporci alla diffusione del contagio, assumendo comportamenti adeguati a tutela della nostra salute. Pertanto, ancora una volta e sempre più insistentemente, vorrei raccomandare a tutti i cittadini, in particolare a chi si reca nei luoghi sensibili, come ad esempio gli ospedali, di usare particolare attenzione, munendosi di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, mantenendo le opportune distanze nonché limitando le visite ai soli casi di assoluta necessità”.