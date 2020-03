Sabato a Calvi distribuzione gratuita di guanti e maschine L'appello del sindaco: "Continuate ad essere responsabili restando a casa e rispettando le regole"

“Continuano le misure adottate dall’amministrazione comunale di Calvi per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. Dopo il monitoraggio con tamponi di superficie su tutti gli edifici pubblici e la consegna di mascherine protettive ffp3 con filtro a tutti i dipendenti comunali, l’Amministrazione Comunale di Calvi ha provveduto ad effettuare uno specifico ed accurato intervento di igienizzazione, disinfezione e sanificazione della Casa Comunale e poi su tutte le strade e piazze comunali”. Così in una nota dell'Ente che ricorda di aver anche attivato nei giorni scorsi “un servizio a domicilio di spesa e farmaci, denominato “nessuno è solo” destinato agli over 65 ed ai soggetti con patologie e il servizio di spesa”.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Armando Rocco annuncia inoltre “un’altra importante misura: la consegna gratuita a tutti i cittadini di guanti e mascherine. Tale misura nasce dalle continue richieste pervenute dai cittadini. L’Amministrazione comunale, quindi grazie ai giovani volontari ha provveduto al ritiro di ben 2650 mascherine protettive, realizzate con la dovuta certificazione di qualità e previa approvazione da parte del Ministero della Salute. Oltre alle mascherine protettive sono stati ritirati anche guanti professionali, debitamente certificati, che saranno consegnati a tutta la cittadinanza.

La distribuzione sarà effettuata nella giornata di ?sabato 21 marzo 2020 nel rispetto dei provvedimenti ministeriali e regionali vigenti”.

“Abbiamo ritenuto necessario fornire le mascherine a tutta la cittadinanza in quanto è vero che bisogna stare a casa e che il non uscire appare la medicina migliore per combattere questo virus , ma è altrettanto vero che per garantire un servizio efficiente appariva opportuno fornire a tutti i cittadini le mascherine protettive. D’altronde, è importante precisare che le mascherine sono personali e non interscambiabili e, quindi, ogni cittadino dovrebbe possederne una. Il consistente quantitativo da distribuire, unitamente alla vasta estensione territoriale, hanno imposto un’accurata organizzazione che porterà ad una distribuzione porta a porta, senza alcun contatto con i residenti. Abbiamo bisogno sempre della comprensione e collaborazione di tutti i cittadini. Senza l’apporto di tutti ogni lodevole e valida iniziativa rischia non solo di essere vanificata, ma di diventare addirittura controproducente”. Di qui l'appello del primo cittadino: “Mi affido, oggi più che mai, al loro senso civico, al loro essere parte di una comunità che nei momenti peggiori è sempre riuscita a dare il meglio di sé trovando le necessarie forze e gli stimoli giusti per superare le difficoltà che si sono presentate nel corso della piccola ma importante storia.

A tutti i Calvesi chiedo di continuare ad essere responsabili, restando a casa, rispettando le regole igienico-sanitarie e osservando i provvedimenti ministeriali, regionali e sindacali vigenti. Il sacrificio di oggi per la gioia di domani”.