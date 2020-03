Covid-19, a Sant'Agata nuova ordinanza del sindaco Piccoli Ecco orari e disposizioni per le attività aperte tra cui farmacie e parafarmacie

Nuova ordinanza del sindaco di Sant'Agata de' Goti, Giovannina Piccoli nell'ambito delle “misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19”. Nel documento viene precisato che il provvedimento viene adottato in considerazione “dell’ordinanza sindacale numero 16 del 21 marzo 2020, recante la disciplina per l’apertura e chiusura degli esercizi commerciali; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale; vista la nota, pervenuta a mezzo pec istituzionale in data 21 marzo 2020 da parte dei titolari delle farmacie del territorio, con cui gli stessi chiedevano la modifica dell’orario settimanale al fine di armonizzarlo con quello di apertura e chiusura degli esercizi commerciali”.

Nell'ordinanza pertanto viene stabilito che “dall’ambito applicativo dell’ordinanza sindacale n. 16 del 21 marzo 2020 siano esclusi: le farmacie e parafarmacie, le edicole (attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici), i distributori automatici, i benzinai (di rifornimento carburanti) compresi i self service, che pertanto osserveranno i seguenti orari: 1. Per le farmacie e parafarmacie del territorio comunale: apertura dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, rimanendo assicurato e inalterato il turno di reperibilità; 2. Per le edicole (attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici), i distributori automatici, i benzinai (di rifornimento carburanti) compresi i self service, rimarranno inalterati i giorni e gli orari previgenti”. Nell'ordinanza inoltre viene precisato: “Si chiarisce, inoltre, che l’ordinanza n. 16 non riguarda le attività artigianali consentite, per le quali non sono previsti limitazioni di orario, come ad esempio i forni. La presente Ordinanza produce effetto a partire da lunedì 23 marzo 2020, limitatamente alla durata della situazione emergenziale, fino al 5 aprile 2020 compreso, salvo nuovo provvedimento”.