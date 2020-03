Guasto alla rete idrica, rubinetti a secco a Sant'Agata Ecco quando e dove è prevista la sospensione del servizio

"Il guasto alla pompa di sollevamento nel campo pozzi di Cerreta rilevato questa mattina prevede la sostituzione della stessa. L’operazione richiederà diverse ore di lavoro, tra sollevamento della vecchia pompa rotta e posizionamento di quella nuova, dal momento che il pozzo è profondo circa 200 metri". E' quanto comunicato in una nota dalla Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che "le operazioni di sostituzione sono state immediatamente avviate così in modo da normalizzare la distribuzione alle utenze nelle zone impattate entro la giornata di domani. Tutte le utenze coinvolte nel disservizio avranno acqua con pressione di esercizio inferiore a quella normalmente registrata fino alle ore 22 di questa sera. Dopo le 22, data la scarsa disponibilità di risorsa idrica, il servizio di distribuzione sarà interrotto fino alle ore 7 di domani nelle contrade Piantito, Migliara, Ischitella, parte di Fagnano, parte di Bosco Cupo e parte di San Silvestro". Ed inoltre viene precisato: "Su segnalazioni specifiche di utenze sfavorite con particolare disagio Gesesa provvederà a garantire, su richiesta, risorsa idrica tramite autobotte. L’acqua così fornita non potrà essere destinata a consumo umano ma sarà idonea per tutti gli altri usi".