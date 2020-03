Covid19. Piccoli: rispettare le ordinanze Il sindaco di Sant'Agata dei Goti: confido nel senso di responsabilità

A seguito dell’ordinanza emanata dai Ministeri della Salute e dell’Interno in data 22 marzo 2020 nonché dell’ordinanza n. 20 emanata in pari data dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Sindaco della città di Sant'Agata de' Goti, avv. Giovannina Piccoli, ha inteso richiamare tutti i cittadini al rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti tra i quali il divieto “di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

“Si rappresenta - precisa il Sindaco - che i citati provvedimenti sono evidentemente volti ad impedire che l’interruzione delle attività produttive determini un secondo esodo verso i nostri territori con conseguenti drammatiche ripercussioni in termini di diffusione del contagio da Covid-19. Coloro che, avendone titolo, rientreranno nel nostro territorio saranno sottoposti agli obblighi e alle misure di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale sopra citata, pena l’irrogazione delle sanzioni penali ivi previste. A tal fine, verranno inasprite le attività di controllo relative alla sussistenza dei requisiti legittimanti il rientro. Le ordinanze in parola, in buona sostanza, blindano ogni comune d’Italia, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento, se non attuativo, da parte dei singoli enti locali. Sebbene – conclude la Prima Cittadina - io sia vicina a coloro che vivono questo difficile momento lontano dalla propria casa e dai propri affetti, confido nel loro senso di responsabilità e mi auguro vivamente che rispettino i provvedimenti, perché questa situazione finisca il più presto possibile, così che tutti possano riabbracciare i propri cari”.