Ceppaloni, col servizio Urbeapp linea diretta con i cittadini Il Comune informa con un click la popolazione su tutte le novità riguardanti l'emergenza

Il Comune di Ceppaloni continua ad avere un filo diretto con i propri cittadini. Oltre alla costante comunicazione attraverso i canali social e alla disponibilità del primo cittadino Ettore De Blasio e degli altri amministratori, c’è la possibilità di essere informati in maniera tempestiva attraverso “Urbeapp”.

Si tratta di un'applicazione istituzionale, efficace, efficiente e sicura, nata per facilitare la comunicazione tra le amministrazioni comunali e i cittadini. In questo momento di emergenza globale, Urbeapp consente ai Comuni di far giungere le notizie in tempo reale e in maniera tempestiva, dando indicazioni e informazioni importanti sui provvedimenti adottati, le misure e le iniziative messe in campo. Per usufruire del servizio, che ricordiamo è completamente gratuito, basta scaricare l’applicazione e registrarsi indicando il comune di appartenenza.

Il sistema permette anche ai singoli cittadini di segnalare eventuali difficoltà. Urbeapp è dunque uno strumento che può essere utile non solo durante le emergenze come quelle legate al “covid19” o allo sciame sismico che interessa la nostra zona, ma anche in futuro per indicare eventuali problemi presenti sul territorio.