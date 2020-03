Di Maria vieta ai cittadini di andare a Riccia e Cercemaggiore "Diversi casi postivi, vietato anche ai cittadini dei due comuni di entrare a Santa Croce"



Il Sindaco di Santa Croce del Sannio (BN), Antonio Di Maria, ha firmato oggi una Ordinanza che dispone il divieto di allontanamento verso i confinanti Comuni di Cercemaggiore e Riccia in Molise di tutti i residenti e i domiciliati in Santa Croce del Sannio; nel contempo fa divieto a tutti i residenti e domiciliati dei due Comuni molisani di entrare nel territorio di Santa Croce del Sannio.

L'Ordinanza, ha spiegato il Sindaco Di Maria, è stata motivata dal fatto che le Autorità sanitarie del Molise hanno accertato la presenza di numerosi casi di positività da Coronavirus Covid-19 nei Comuni di Cercemaggiore e Riccia, confinanti con Santa Croce del Sannio.

Le tre comunità, pur trovandosi in due diverse Regioni, Campania e Molise, intrattengono però frequenti, quotidiani ed organici rapporti sociali, commerciali, di lavoro anche a ragione del fatto che distano pochissimi chilometri l'una dall'altra: pertanto, ha spiegato Di Maria, ricorrono tutte le condizioni previste nel Decreto legge n. 19 del 25 marzo per adottare misure eccezionali al fine di ridurre l'espandersi del contagio da Coronavirus.

Il Sindaco, che ha disposto che la Polizia Municipale di Santa Croce del Sannio provveda a dare esecuzione alla propria Ordinanza, ha dichiarato di confidare nel senso di responsabilità dei concittadini: Di Maria ha voluto ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando nel far rispettare le misure restrittive dei movimenti.

Di Maria ha anche rinnovato l'invito a tutti di restare a casa: si tratta indubbiamente, ha detto il Sindaco, di un sacrificio; ma più pedissequamente si rispettano le direttive nazionali, meglio è per tutti.