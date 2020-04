Bonus alimentare Maio: Comune sia trasparente, subito criteri L'invito del consigliere comunale di San Giorgio del Sannio

“Invito l’Amministrazione comunale a pubblicare immediatamente e senza ulteriore indugio i requisiti utili ad ottenere il buono alimentare concesso dal Governo. Altrimenti, i cittadini non comprenderanno i criteri in base ai quali i servizi sociali attribuiranno il bonus e ciò a discapito della chiarezza e a rischio di creare pericolosi malumori”.

Così Francesca Maio, consigliere comunale d’opposizione a San Giorgio del Sannio.

Prosegue l’esponente del Movimento 5 Stelle: “Sono stata informata di richieste rigettate, telefonicamente, perché avanzate da futuri percettori dei 600,00 euro, destinati alle partite Iva. Ebbene nessuna normativa esclude a priori questi ultimi dalla platea dei possibili beneficiari. Dunque ribadisco: sia fatta chiarezza sui criteri per la scelta dei destinatari del bonus alimentare”.

“La ratio di questo decreto – spiega infatti la Maio - è intervenire immediatamente in quelle famiglie che oggi, non domani, non hanno nulla da mettere a tavola. Non a caso in molti bandi e avvisi emanati da altre amministrazioni comunali si richiama alla situazione al 31 marzo. Le uniche eccezioni o “penalizzazioni” riguardano coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o che hanno già avuto accesso alla cassa integrazione. Stop.”

”L’auspicio – conclude Francesca Maio – è che nel gestire i fondi e i contributi legati all’emergenza Covid – 19 non si utilizzino gli stessi sistemi adoperati per il post terremoto. Noi, come Movimento 5 Stelle, vigileremo in tal senso. E infatti informeremo Prefettura, Ministero e tutti gli organi di competenza di quanto verificatosi a San Giorgio del Sannio”.