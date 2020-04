Un albero d'ulivo per celebrare la Domeniche delle Palme L'iniziativa promossa dalla Pro loco 'La rinascente', la benedizione durante la messa in streaming

"Sarà quella del 5 aprile una Santa festività delle Palme, che ricorda l'ingresso trionfale di Gesù nella città di Gerusalemme, diversa per i pontesi e per l'intera comunità cattolica globale. Pro Loco La Rinascente visto il persistere delle restrizioni in tema di aggregazione sociale, come da ultimo Dpcm, è vicina a tutti i cittadini e decide di omaggiare l'intera comunità con un piccolo gesto, ma dal valore profondo oltre che spirituale". E' l'iniziativa promossa a Ponte dall'associazione che in vista della prossima festività annuncia: "Sarà donato alla popolazione un albero d'ulivo gentilmente offerto dall'azienda vivaistica 'L'Albero delle Vita' di Marco Pulcino, che sarà benedetto da Don Alfonso Calvano domenica mattina nel corso della Santa messa, che sarà possibile seguire in diretta streaming su facebook tramite il profilo della parrocchia Santa Generosa dalle ore 10".

"L'ulivo - prosegue la Pro loco - sarà successivamente piantumato in prossimità della grotta in onore della Santa Vergine di Pompei, in ricordo di questi giorni contrassegnati dall'emergenza epidemiologica del Coronavirus. La volontà è quella di portare a tutti i concittadini un simbolo di pace e di speranza da trasmettere e tramandare anche alle future generazioni, con l'invito a raccoglierci in preghiera per superare con spirito nuovo questo momento assai difficile e delicato".