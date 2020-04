Covid-19, la Misericordia di Torrecuso scende in campo I volontari e gli operatori Sprar stanno anche distribuendo i sacchetti per i rifiuti

I volontari della Misericordia di Torrecuso insieme agli operatori del locale Sprar, con il coordinamento del COC, hanno iniziato questa mattina il servizio della consegna a domicilio dei sacchetti per l'immondizia al centro del paese, nello specifico iniziando dal centro storico.

Tutto questo serve a ridurre i rischi di contagio del Coronavirus al minimo possibile. I volontari della Misericordia si appellano a tutti di restare a casa perché “solo con il buonsenso e il sacrificio di tutti insieme riusciremo a superare questo periodo di grande difficoltà. Ricordano ai cittadini che sono sempre attivi i vari servizi sociali gratuiti per tutta la comunità: Ritiro e consegna farmaci e Consegna spesa e beni di prima necessità.

Per informazioni telefonare al numero: 3357821559 “. Un ulteriore appello la Misericordia lo rivolge a chi non ha un lavoro e a chi non riceve aiuto da nessuno “Hai finito la scorta di cibo, per favore non andare a dormire senza mangiare.

Scrivi sempre al 3357821559 senza vergogna. Poco o tanto che si possa avere a casa, ma è sempre un piacere condividerlo. Da piccoli ci è stato insegnato che dove si mangia in due si mangia anche in tre, quattro e cinque! Dobbiamo essere grati e non essere egoisti - affermano dalla Misericordia- , dobbiamo essere uniti tutti e supereremo anche questo brutto momento. Nessuno deve restare solo”.