A San Nazzaro mascherine e uova pasquali per tutte le famiglie Bonus spesa, il sindaco Manganiello: “Istanze pervenute tutte attraverso il modulo online”

Sono già 24 le richieste di accesso al bonus alimentare giunte al Comune di San Nazzaro. Parliamo dei fondi stanziati dal Governo a favore delle amministrazioni per supportare coloro che stanno subendo le conseguenze delle misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del contagio del COVID-19.

Le risorse, che per San Nazzaro ammontano a 7.513,21 euro, sono destinate ad aiutare in particolare quei cittadini che in questi giorni di emergenza incontrano difficoltà nell’acquisto di generi alimentari.

Per ‘prenotare’ il bonus, l’amministrazione guidata da Giovanni Tommaso Manganiello ha messo a disposizione dei cittadini due strade: il contatto telefonico e quello online. E proprio quest’ultimo strumento si è rivelato particolarmente incisivo. “Al momento tutte le istanze sono state presentate con il modulo online. Ai cittadini è richiesto di fornire i dati anagrafici, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail, la composizione del proprio nucleo familiare e il rispetto dei requisiti indicati dall’avviso”.

Una soluzione, quella legata all’online, efficace per evitare “uscite” ai cittadini e che probabilmente sarà seguita da altre amministrazioni comunali. “Diversi sindaci mi hanno contattato nelle ultime ore per chiedermi informazioni su questa iniziativa. In effetti molte delle nuove emergenze riguardano professionisti o comunque lavoratori abituati all’utilizzo delle tecnologie. Per gli altri, invece, è sempre attivo un numero di telefono creato proprio per gestire questa fase di difficoltà”.

Quanto ai tempi di erogazione del bonus, tutto sarà pronto per gli inizi della prossima settimana. Così come nella prossima settimana troveranno spazio ulteriori misure volte a prevenire la diffusione del virus.

“Mercoledì mattina, alle 6.30, sarà effettuata la disinfezione di tutte le strade del territorio”. La ‘sanificazione’ avverrà con un disinfettante micronebulizzato contro tutti i virus membri della famiglia coronavirus, tra cui i Mers-Cov.

Per il sabato di Pasqua, invece, sarà organizzata una nuova distribuzione di mascherine. “La scorsa settimana – prosegue Manganiello - abbiamo consegnato a tutti i nuclei familiari una prima mascherina. Come preannunciato, altre cinquecento sono state acquistate e sabato saranno distribuite. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che stanno dando una mano. A partire dai residenti e dai dipendenti comunali. Un grazie anche ai componenti della mia amministrazione e ai consiglieri di opposizione, considerato l’impegno che questi ultimi hanno profuso per l’ulteriore approvvigionamento di mascherine. Siamo una comunità forte e coesa e il merito è dei sannazzareni”.

Sabato, però, assieme ai dispositivi di sicurezza, per le famiglie del più piccolo comune del Medio Calore ci sarà anche una sorpresa: “Sono state acquistate 350 uova di Pasqua e saranno distribuite con le mascherine. Un modo per ringraziare tutti per la serietà e la correttezza dei comportamenti tenuti in questi giorni di quarantena e anche per dare un contributo di solidarietà all’azienda produttrice”.