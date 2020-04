Il Rotary Sant’Agata de’ Goti a supporto dell’emergenza Covid Consegna dei dispositivi avviata oggi

Il Rotary Club Sant’Agata dei Goti, a supporto dell’emergenza Virus Covid-19, ha voluto donare al Presidio Territoriale Ospedale “San Pio” di Benevento la fornitura di

- 60 Visiere Sanitarie

- 116 flaconi di disinfettanti monodose, consapevole della necessità di questi strumenti di prevenzione, in un momento di particolare criticità.

I DPI sono in consegna al presidio già da oggi, martedì 7 aprile. La presidente, Notaio Marina Capone, non potrà partecipare alla consegna, stante le vigenti limitazioni alla circolazione, ed è stata delegata la socia dott.ssa Donatella Pisaniello in quanto anche medico chirurgo dell’Ospedale e che si ringrazia per la fattiva collaborazione. Il service si affianca a tanti altri che il sodalizio sta portando avanti nello spirito di servizio che contraddistingue i rotariani di tutto il mondo.