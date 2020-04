A Bonea uova di Pasqua e colombe in regalo ai cittadini La consegna inizierà domani

Il Comune di Bonea offrirà uova pasquali e colombe a grandi e piccoli del territorio. E' l'iniziativa promossa in vista delle prossime festività pasquali per "regalare una parvenza di normalità e un messaggio di vicinanza nel delicato contesto emergenziale. Un omaggio - spiegano dall'Ente - una parentesi di serenità in quella che sarà una festività, come a tutti noto, non esattamente aderente al consueto".

Nella giornata di domani sarà avviata la distribuzione dei prodotti alla comunità. Ne beneficeranno, delle colombe, tutte le famiglie residenti nel territorio; le uova di cioccolato, invece, giungeranno a domicilio di tutti i bimbi che frequentano la terza classe delle medie: "Nelle vesti di 'fattorini' opereranno gli amministratori comunali in prima persona supportati dalla Protezione civile e dall'associazione sportiva Asd 'Bonea United'.

L'iniziativa si avvale del concreto supporto dell'imprenditoria del territorio".