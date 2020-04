Ecco i buoni spesa del Comune di Calvi Da destinare alle famiglie bisognose

L’Amministrazione Comunale di Calvi, presieduta dal Sindaco Rocco ha presentato i buoni spesa da destinare alla famiglie bisognose di Calvi per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità.

“In ogni iniziativa a favore della propria Comunità - ha dichiarato il Sindaco Rocco - bisogna sempre dare il massimo. Così facendo anche un piccolo oggetto, un semplice simbolo, assume un significato diverso. Anche i buoni spesa, emessi per lo svolgimento del servizio SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, garantito con il fondo ministeriale di 22.770,00 euro, assumono un ulteriore significato, richiamando le nostre radici, il nostro territorio, la nostra storia, le nostre tradizioni, di cui siamo fieri ed orgogliosi. Per agevolare gli aventi diritto, durante l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità, abbiamo previsto il buono spesa in tre tagli: 10, 20 e 50 euro. Su ognuno di essi è raffigurato un monumento storico di Calvi: la Fontana, la Chiesa Madre e il Ponte Appiano (condiviso da ben cinque Comuni Irpino-Sanniti). Un ulteriore omaggio al nostro territorio”.