Ceppaloni, poliambulatorio mobile in comodato d'uso all'ASL Il Sindaco De Blasio:"In questa dura sfida contro il virus tutti dobbiamo fare la nostra parte"

Il Comune di Ceppaloni, che è proprietario di un poliamblulatorio medico mobile, ha concesso l’automezzo in comodato d’uso, limitatamente al periodo emergenziale in atto, all’Asl di Benevento che ne aveva fatto richiesta lo scorso 6 aprile. Qualche giorno fa, nel corso di un colloquio con il Direttore Generale dell’ASL di Benevento Gennaro Volpe, il primo cittadino di Ceppaloni Ettore De Blasio ha segnalato la presenza di questa unità mobile di proprietà del Comune. In poche ore l’ASL ha subito provveduto a fare tutte le richieste del caso e la struttura è già in uso per permettere di fare i tamponi in tutta sicurezza.

“’E’ un atto dovuto” ha commentato De Blasio. “Siamo in possesso di questa risorsa da qualche anno e l’abbiamo concessa volentieri all’Asl che la sta già utilizzando da qualche giorno. In questa dura sfida contro il virus tutti dobbiamo fare la nostra parte”.

Intanto, dopo la consegna delle uova di cioccolato ai bambini, il Comune ha messo in atto un’altra iniziativa legata alla Casa Albergo per anziani. Agli ospiti e ai dipendenti, sono state consegnate uova e colombe pasquali, in modo da poter festeggiare la Pasqua unendosi virtualmente alla Comunità in un periodo dove non possono riceve le visite dei propri cari.

“Anziani e giovani sono la speranza dell’umanità. I primi apportano la saggezza dell’esperienza, i secondi ci aprono al futuro, impedendo di chiuderci in noi stessi”. Questo il messaggio di commento all’iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale di Ceppaloni.