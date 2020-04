Negozi chiusi, comune taglia tassa rifiuti e occupazione suolo "La riduzione sarà proporzionata al periodo di chiusura imposto dalle disposizioni governati"

"Il Comune di Airola non resta sordo rispetto alle problematiche del territorio. E' per questo che abbiamo voluto produrre uno sforzo particolare per venire in soccorso dei titolari degli esercizi commerciali che, per effetto della situazione emergenziale, sono dovuti restare con le rispettive attività chiuse”. A comunicarlo il sindaco di Airola Michele Napoletano che in merito spiega: "Praticamente – prosegue il primo cittadino – taglieremo la tassa dei rifiuti e la tassa di occupazione del suolo pubblico, corrispondente al periodo compreso tra il 1 marzo ed il momento della effettiva riapertura, a coloro i quali, come detto, sono dovuti restare con le serrande abbassate per effetto delle disposizioni governative. Non posso, come Comune, chiedere, in senso etico, a qualcuno di pagare la tassa dei rifiuti relativamente ad un periodo durante il quale so che quell'esercizio di rifiuti non ne ha prodotti”.

Napoletano, inoltre, affronta anche il discorso relativi ai cittadini risultati positivi al Covid -19 in paese: “I positivi scendono da otto a sei, poiché due persone, fortunatamente, si sono negativizzate. Siamo in attesa del responso dei tamponi effettuati su altre otto persone sebbene abbiamo appreso, informalmente, che i reperti fino ad ora analizzati hanno dato tutti esito negativo”.

Quanto alle mascherine, ancora, Napoletano ringrazia per "il lavoro svolto la Protezione civile" e ricorda come "sia stata avviata una nuova distribuzione che si esaurirà durante la prossima settimana. E sempre ai principi della nuova settimana verranno contattati i beneficiari dei buoni spesa, in tutto si tratta di 246 persone, per il ritiro dei ticket". Infine, il sindaco di Airola annuncia "un App che entrerà in funzione, all'atto dell'avvio della cosiddetta fase 2, e che aiuterà i cittadini a comprendere quando potersi recare in un determinato negozio cittadino, in una determinata attività trovando minore afflusso. Anche rispetto a questo aspetto, tuttavia, giungeranno ulteriori dettagli".