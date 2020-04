Oggi Consiglio Comunale in modalità Skype a Sant'Agata Tra gli argomenti: emergenza coronavirus, proposte di interventi immediati per i bilanci Ente

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunica che oggi si terrà il Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti in modalità skype, stante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria determinatasi dalla diffusione del virus Covid-19.

Il Consiglio avrà il seguente Ordine del Giorno: Approvazione verbali seduta precedente; Comunicazioni del Sindaco; “Fissazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza (Art. 73 comma 1 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19»)”PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 5675 DEL 15.4.2020;

“Emergenza Coronavirus e interventi immediati per i bilanci dei Comuni: Risoluzione a sostegno della iniziativa ANCI/UPI al Governo Centrale”; “Azioni di coordinamento finalizzate all’informativa circa l’adozione delle misure precauzionali ed all’evoluzione delle condizioni da contagio da Covid-19 nelle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate presenti sul territorio:” invito a il Prefetto di Benevento.