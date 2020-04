Esercizi commerciali, ordinanza del sindaco Parisi Regole ancora stringenti per contenere il contagio e contrastare l'epidemia di coronavirus

Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha emanato ordinanza con la quale si prevedono ulteriori accorgimenti al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus.

In particolare, il primo cittadino, preso atto di tutta la serie di decreti governativi e di ordinanze fino ad oggi emanati, ha disposto, con riferimento alle giornate di Sabato 25 e di Domenica 26 Aprile nonchè a quelle di Venerdi 1 e Domenica 3 Maggio, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante.

Inoltre, con lo stesso atto, il sindaco Parisi ha ribadito come anche in queste giornate saranno consentiti unicamente gli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, motivi di assoluta urgenza e motivi di lavoro.

Dalle ore 00:00 di ieri, Martedi 21 Aprile, altresì, e fino alle ore 24 di Domenica 3 Maggio, l'ordinanza evidenzia il divieto di: accedere e stazionare nelle piazze e di assembrarsi in qualsiasi luogo aperto al pubblico sul territorio comunale; Spostarsi dalla propria residenza o dall'abituale domicilio verso le seconde case.

Impone, altresì, di: fare ingresso all'interno degli esercizi commerciali ed uffici vari con mascherine o, in mancanza, con altre modalità di protezione di bocca e naso quali foulard e sciarpe; Fare utilizzo, da parte degli esercenti del commercio, di guanti monouso e mascherine.

L'ordinanza comunale, che ha anticipato quella regionale emanata nella giornata odierna dal Governatore Vincenzo De Luca, è quella cui la Comunità deve attenersi.

Si conferma, da parte dell'Amministrazione comunale, l'atteggiamento di grande attenzione e di prevenzione che sta caratterizzando, sin dal principio, la gestione del momento emergenziale.

Una condotta che sta contribuendo a garantire al territorio l'immunità dal contagio.