Calvi, due cittadini donano mascherine alla comunità Il sindaco Rocco: "Un importante esempio di cittadinanza attiva"

Il Comune di Calvi si prepara alla fase 2. In tale fase i DPI (dispositivi di protezione individuale) saranno obbligatori e in attesa di ricevere le mascherine da parte della Regione Campania, l’Amministrazione ha deciso di investire su specifici DPI diretti a determinate categorie di persone. Intanto, arriva da due concittadini un nobile gesto che il Primo Cittadino Rocco nel ringraziarli definisce “cittadini esemplari”.

"I coniugi Orsola Molinaro e Erminio Gnerre - viene comunicato dall'Ente - hanno donato mascherine di protezione individuale TNT al Sindaco affinchè le distribuisse alla comunità calvese". Un gesto di solidarietà particolarmente apprezzato dal primo cittadino che evidenzia: “Una comunità - dichiara il sindaco Rocco - vive quando ogni cittadino contribuisce a migliorarla. John Fitzgerald Kennedy, nel suo discorso d’insediamento, dichiarava: 'Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiedi cosa puoi fare tu per il tuo paese'". E commenta: "Parole oggi più che mai attuali, che sono una risposta a chi chiede che siano sempre gli altri a risolvere i propri problemi, alle quotidiane lamentele sulle cose che non vanno, a chi denuncia i mali della società senza mettersi in gioco. In questo ultimo periodo non posso non evidenziare un altro esempio di cittadinanza attiva. Orsola Molinaro ed Erminio Gnerre hanno provveduto spontaneamente ed a proprie spese a realizzare ben 100 mascherine TNT (tessuto non tessuto) consegnatemi dagli stessi per poterle distribuire ai nostri concittadini. Tali mascherine sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente e con prodotti di ottima qualità. I coniugi Gnerre hanno garantito la realizzazione di ulteriori mascherine da consegnarmi sempre per i Cittadini Calvesi. Con la speranza che tale gesto possa risvegliare il forte senso civico in ognuno di noi, giungano ad Erminio e Orsola i miei personali ringraziamenti, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità calvese”.