A Cerreto Sannita arriva la banda ultralarga Il vicesindaco Di Lauro: "Una buona notizia in un momento così particolare"

La TIM s.p.a. ha comunicato nei giorni scorsi, che è attiva la banda ultralarga nel Comune di Cerreto Sannita. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria e si configura come un sforzo per rafforzare le infrastrutture informatiche delle aree interne al fine di garantire e migliorare la rete internet in un momento delicato che vede grandi picchi di traffico a causa del necessario distanziamento sociale e dell’accelerata delle aziende sullo smart working.

L’attivazione immediata degli “armadi” presenti nel Comune di Cerreto Sannita, consentirà a cittadini ed imprese di poter beneficiare della fibra ottica fino a 200 Mbps, in maniera tale da soddisfare la crescente domanda di connettività, legata anche alla fruizione della cosiddetta “didattica a distanza” per il mondo della scuola e delle famiglie.

“Una buona notizia – scrive il Vicesindaco di Cerreto Sannita, Vincenzo Di Lauro – in un momento così particolare per la nostra nazione; la nostra comunità, tra le poche in Provincia di Benevento, si contraddistinguerà per questa fondamentale innovazione con l’obiettivo venir fuori più velocemente a livello economico e sociale da questo periodo così triste e così difficile.

Cerreto diventerà una cosiddetta <<città intelligente>> e, nella <<fase 2 e 3>> di uscita dalle misure emergenziali da coronavirus, potrà beneficiare di una connettività alla rete da far invidia a città del Nord Italia, a beneficio di aziende e mondo delle famiglie già segnate da questo duro periodo. Inoltre, abbiamo avuto rassicurazioni che la rete TIM sarà fornita agli stessi costi precedenti senza aumenti di prezzo in bolletta, oltreché sarà disponibile anche per gli altri operatori, quindi sostanzialmente per tutti gli utenti”.