Puglianello, da lunedì test sierologici Sui lavoratori dipendenti delle attività di prima necessità che operano fuori

Da lunedì mattina alle 9.30, presso l’aula consiliare del Comune di Puglianello, verranno effettuati i test sierologici rapidi per identificare l’infezione da Covid-19 su tutti i lavoratori dipendenti delle attività di prima necessità residenti a Puglianello ma che operano al di fuori dei confini territoriali. Ovvero su tutti coloro il cui impiego li obbliga ad uscire da Puglianello per poi farvi rientro a fine turno di lavoro. Si tratta di una iniziativa estremamente necessaria, che rientra nel cronoprogramma delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus fissato da tempo dall’Amministrazione comunale. Se finora la comunità di Puglianello ha fatto registrare zero contagi, è anche grazie alla fermezza e alla rigidità con cui sono stati interpretati ed applicati i protocolli stilati dai governi nazionali e regionali, e alla fattiva collaborazione della cittadinanza. Le operazioni saranno effettuate dagli operatori dell’Asl messi a disposizione dal Direttore Generale, Gennaro Volpe, d’intesa con il Sindaco, Francesco Maria Rubano. Ad affiancare il personale sanitario dell’Asl ci saranno professionisti locali indicati dall’Amministrazione Comunale, nell’ottica della sinergia Istituzionale instaurata. Coloro i quali vorranno sottoporsi al test, potranno recarsi lunedì mattina presso i locali del Municipio. La partecipazione alla iniziativa e’ libera, senza forma di preavviso alcuna.