"Contributi alle attività commerciali del centro storico" Il programma proposta da Anna Buzzo per il rilancio dell'economia sul territorio dopo l'emergenza

“Dopo diverse settimane di lavoro ecco la bozza preliminare di un regolamento per la promozione e la incentivazione alle attività imprenditoriali nel centro storico della Città di Sant’Agata de’ Goti”. Ad annunciarlo Anna Buzzo, consigliere comunale con delega ai Tributi e Presidente della commissione consiliare permanente numero 1 che in merito evidenzia: “Così come già ho avuto modo comunicare durante i lavori della ultima Commissione Consiliare permanente n. 1 , è stata depositata una prima bozza preliminare di questo regolamento - afferma la Buzzo-. Regolamento già sottoposto alle valutazioni del sindaco e, suo tramite, all'esecutivo per le specifiche competenze al fine di effettuare i necessari approfondimenti, integrazioni e modifiche in via preliminare alla successiva valutazione della Commissione Consiliare Permanente competente per poi approdare all'attenzione della Presidenza del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo. Un iter avviato e da velocizzare".

"Nella qualità di 'prima firmataria della proposta', così come pure i consiglieri Valentino e Fiore 'cofirmatari' - spiega ancora la consigliera comunale - abbiamo rappresentato la nostra disponibilità a fornire il nostro contributo. Il regolamento ha la finalità di promuovere e sostenere la ripresa socio-economico del centro storico del Comune di Sant’Agata De’Goti, attrattore turistico-culturale di enorme rilevanza sia regionale che nazionale ed internazionale, favorendo l'insediamento di nuove attività produttive e servizi per il rilancio del Turismo post emergenza sanitaria Covid-19. Il regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese, esercenti le attività, sia esistenti e che decidano di aprire una nuova sede operativa nonché una nuova attività di impresa, nell’ambito del Centro Storico, a partire dalla data della sua entrata in vigore. Le medesime agevolazioni saranno concesse alle imprese e ditte individuali già operanti, esercenti le attività ed ivi insediatesi nel corso degli ultimi anni”.

Ed ecco che viene approfondito, in modo sintetico, il regolamento: “Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi alle imprese esercenti e/o ai proprietari locatori in relazione agli immobili ubicati nel centro storico, direttamente e interamente utilizzati dall’impresa stessa per lo svolgimento dell'attività. La quantificazione del contributo previsto sarà pari o in percentuale calcolata sui tributi comunali – Tasi, Tari, tassa di soggiorno e Tosap – dovuti dai soggetti interessati per le quote di rispettiva competenza. Tale contributo verrà riconosciuto per i primi tre anni dall'inizio dell'attività o per i tre anni successivi all’approvazione del presente regolamento per le attività già esistenti. La quantificazione delle agevolazioni - spiega ancora la Buzzo - sarà determinata nella misura consentita dalle disponibilità in bilancio ed è commisurata rispetto al gettito (totale o in percentuale) dei suddetti tributi comunali dovuti. Il contributo così determinato verrà dedotto in compensazione dai suddetti tributi comunali dovuti al Comune di Sant’Agata De’Goti dalle imprese esercenti e/o dai proprietari locatori degli immobili. I tre anni decorrono dalla erogazione del primo anno del contributo concesso. Le agevolazioni decorrono dal 1 gennaio di ogni anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento e comunque successivamente all’effettivo inizio della nuova attività desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Benevento”.

Da qui le conclusioni di Buzzo: “Queste le finalità ed obiettivi da perseguire per incentivare il riavvio delle attività esistenti e stimolarne il nascere di nuove, nel contesto del nostro centro storico, fulcro attrattivo indispensabile per l'intero indotto sul intero nostro territorio comunale”.