Test rapidi, sindaco di Limatola: grazie a Prefetto e Asl Parisi sui rientri: "Grazie a Prefetto, Asl e Comitato Ordine e Sicurezza per ok a tamponi"

"Desidero esprimere un sentito e doveroso ringraziamento all'indirizzo del Prefetto Cappetta, del Direttore dell'Asl Volpe e di tutti i componenti del Comitato provinciale "Ordine e Sicurezza pubblica" per aver accolto la richiesta presentata dal sottoscritto e dai sindaci di Benevento e di Telese Terme, affinchè tutti i cittadini di rientro nei vari paesi della provincia possano essere sottoposti a tampone". Così il sindaco di Limatola, Domenico Parisi dopo il via libera dal Palazzo del Governo e dalle autorità sanitarie per i test rapidi ai cittadini.

"Questa forma di approfondimento non può far altro che innalzare i livelli di sicurezza e premiare gli sforzi che le singole Comunità stanno ponendo in essere in termini di tutela della pubblica salute" ha chiosato il primo cittadino di Limatola.