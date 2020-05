Il sindaco di Airola: in paese zero contagiati Napoletano invita però alla prudenza: rispettiamo sempre le norme anti covid

Il sindaco di Airola Michele Napoletano ha informato i concittadini che le ultime due persone che risultavano ancora essere positive si siano negativizzate e quindi guarite.

Il massimo esponente di Palazzo Montevergine ha accolto con entusiasmo la specifica evoluzione rivolgendo auguri e ringraziamento particolare all'indirizzo di quanti hanno vissuto la dura esperienza nonché a quello dei rispettivi congiunti.

Tuttavia, Michele Napoletano, tentando di scongiurare facili entusiasmi, ha contestualmente rivolto invito alla popolazione al fine di continuare a rispettare le norme anti-Covid con particolare riguardo alla necessità di evitare assembramenti, mantenere la distanza sociale e indossare le mascherine nel modo corretto e conforme.

Allo stesso tempo, la fascia tricolore ha anche annunciato la riattivazione di specifici servizi e la riapertura di alcune aree che erano precluse nella relativa frequentazione. Innanzitutto, a partire dalla giornata di martedì, sì provvederà a distribuire mascherine per bambini alla popolazione: le modalità della consegna a domicilio saranno sostituite dal prelievo presso le sedi della Protezione civile con precise indicazioni che saranno successivamente rese note. A partire dalla giornata di mercoledì, a seguire, invece, sarà disco verde per l'accesso alla pista ciclabile lungo la quale si potrà procedere secondo la modalità del senso unico. A partire, invece, da domenica prossima - giorno 17 maggio - saranno nuovamente accessibili le aree di parco giochi cittadine. Le zone in questione saranno trattate in questi giorni con procedure di sanificazione e di igienizzazione.

"Abbiamo ritenuto giusto venire incontro alla popolazione - ha commentato il sindaco di Airola - riconsentendo la fruizione di aree di svago e di divertimento. Elemento determinante sarà però il buonsenso delle persone che dovranno continuare ad agire con la massima prudenza"